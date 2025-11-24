A seleção da Áustria venceu a Itália por 2-0 e apurou-se para a final do Mundial sub-17, onde Portugal discute também a presença com o Brasil.

Os dois golos foram marcados na segunda parte por Johannes Moser, melhor marcador da competição, agora com oito golos, mais dois do que o português Anísio Cabral.

O médio-ofensivo de 17 anos fez o 1-0 aos 57 minutos, num remate cruzado de pé esquerdo que ainda desviou na base do poste antes de entrar na baliza transalpina.

Moser, produto da academia do RB Salzburgo e atualmente ao serviço da equipa satélite (o Liefering, que joga na II divisão da Áustria), voltou a marcar já perto do fim. Na cobrança de um livre que originou a expulsão de Benit Borasio, médio italiano, executou de pé direito na perfeição para o fundo das redes.

A Áustria chega à final do Mundial sub-17 após vencer os sete jogos que realizou: os três na fase de grupos e os quatro jogos a eliminar - todos sem precisar de qualquer prolongamento - com um registo impressionante de 17 golos marcados e apenas um sofrido.

A final do Mundial joga-se na próxima quinta-feira no Estádio Kalifa, em Doha, Qatar.