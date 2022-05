O selecionador nacional dos sub-17 de Portugal, José Lima, chegou na noite de quarta-feira a Israel e já está com o grupo para o que resta do Europeu da categoria, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em nota oficial, a FPF refere que José Lima, «já recuperado da infeção por covid-19, poderá agora orientar a equipa portuguesa no treino desta quinta-feira e já estará a comandar a equipa diretamente do banco de suplentes, durante o encontro da segunda jornada do grupo D, diante da Suécia».

Na terça-feira, no primeiro jogo no Europeu, Portugal bateu a Escócia por 5-1, com Rui Bento, selecionador dos sub-19, a comandar a equipa.

Portugal defronta a Suécia esta sexta-feira, pelas 14h30. Os suecos, à semelhança de Portugal, somam três pontos: bateram a Dinamarca por 2-1, na primeira jornada.

A fase de grupos, para Portugal, fecha na segunda-feira, com o encontro ante os dinamarqueses, pelas 18 horas.