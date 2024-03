Ao quinto jogo da fase de apuramento de campeão em sub-17, o Benfica perdeu os primeiros pontos. O FC Porto conseguiu travar as águias (1-1) e igualar o Sporting no segundo lugar desta fase do campeonato nacional do escalão.



Num jogo realizado em Pedroso, os azuis e brancos abriram o marcador por Filipe Sousa, aos 16 minutos. No entanto, os encarnados reagiram no arranque da segunda parte e igualaram a contenda por Rafael Quintas (47m).



Com este empate, o Benfica segue na liderança, agora com 13 pontos, mais cinco que o duo FC Porto e Sporting.