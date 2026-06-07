A Itália sagrou-se campeã europeia de sub-17, este domingo, ao bater a Bélgica na final, no desempate por grandes penalidades (4-3), após a igualdade a uma bola nos 90 minutos, em Talin, Estónia.

A Bélgica adiantou-se no marcador à passagem do minuto 85, por Noa Ojea, mas a felicidade durou pouco. Os transalpinos empataram a partida aos 90 mais um, com o golo de Marcelo Fugazzola, da marca dos onze metros.

No desempate por grandes penáltis, os belgas, que nunca conquistaram a prova, falharam dois e os italianos apenas desperdiçaram um. A Itália repete os sucessos de 1982 e 2024 (3-0 a Portugal).

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