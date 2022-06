O Sp. Braga bateu, esta sexta-feira, o FC Porto por 2-1, numa partida da sétima jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de sub-17.



Com este triunfo os bracarenses chegaram aos 15 pontos e ficaram a três do líder Sporting, que apenas joga este sábado. Por sua vez, os dragões são penúltimos com apenas cinco pontos conquistados.