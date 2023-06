O Sporting goleou o Estoril por 4-1, nesta quarta-feira, em jogo em atraso da fase de apuramento de campeão de sub-17.

Com este resultado a equipa leonina passa a somar 37 pontos, mais um do que FC Porto e Sp. Braga, e menos três pontos do que o Benfica, que lidera a duas jornadas do fim.