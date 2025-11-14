Bino Maçães, selecionador de Portugal, em declarações ao Canal 11 após a vitória sobre a Bélgica (2-1), nos 16 avos de final do Mundial sub-17:

«É uma excelente vitória. Já conhecíamos a Bélgica, sabíamos que ia ser um adversário difícil, como ficou demonstrado. Acho que os nossos jogadores estiveram soberbos no jogo de hoje, solidários, defensivamente estiveram muito bem, muito acertados. E sabemos que quando temos bola também temos qualidade e podemos ferir o adversário. E foi isso que se passou. Houve grande concentração durante o jogo todo, embora na parte final eles tentassem despejar um bocadinho [a bola], mas [estivemos] muito bem equilibrados, muito bem distribuídos no campo. Foi uma vitória excelente e com todo o mérito de Portugal, mas também uma vitória do saber sofrer e do saber jogar.»

Justiça da vitória

«Eu acho que foi [uma vitória] justa. Aliás, nós tivemos mais situações perigosas do que a Bélgica, para além dos dois golos. Eles marcam um golo que é um bocadinho fruto da qualidade individual de um jogador. Mas fiquei muito satisfeito por isso não ter abalado a equipa, por termos dado uma grande resposta na segunda parte. Entrámos melhor, mais fortes, corrigimos um ou outro aspeto, pois estávamos a ficar um bocadinho mais baixos [em campo] e eu não queria, porque isso estava a dar volume ofensivo ao adversário e quando corrigimos isso acho que fomos fantásticos naquilo que fizemos na segunda parte. E por isso, muitos parabéns aos meus jogadores.»

Seleção atenta ao México-Argentina

«Vamos, naturalmente [prestar atenção ao jogo México-Argentina]. Temos sempre essa preocupação, sabemos quem é que será o nosso adversário. Podemos estudar os pontos fortes e os pontos fracos e não vai fugir à regra. Isso faz parte também do nosso trabalho, mas venha quem vier estaremos preparados para dar uma boa resposta. Acho que a partir de agora também temos de ter aquela estrelinha, que é fundamental. Mas acho que a confiança subiu muito nos nossos jogadores e isso vai ser fundamental para o que aí vem.»