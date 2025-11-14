Portugal carimbou, esta sexta-feira, a passagem aos oitavos de final do Mundial sub-17, ao derrotar a Bélgica por 2-1, em Doha, no Qatar.

Vinda de uma derrota com o Japão a fechar a fase de grupos, a seleção comandada por Bino Maçães entrou muito agressiva, mas foram os belgas quem teve maior controlo do jogo na etapa inicial, embora sem sequer assustar a baliza de Romário Cunha.

A meio da primeira parte, Portugal ganhou protagonismo com bola e começou a entrar com perigo no último terço, sobretudo com arrancadas de Daniel Banjaqui pelo lado direito. No entanto, o golo viria a surgir pelo corredor contrário.

Aos 38 minutos, na sequência de uma recuperação de Stevan Manuel e já depois de Tomás Soares ter travado um duelo na área, a bola sobrou para Anísio Cabral, que não perdeu tempo e abriu o marcador com um remate acrobático.

Os últimos minutos da primeira parte foram eletrizantes e Portugal chegou ao 2-0, logo no começo do período de descontos, após um erro da defensiva belga.

O passe de Axl Wins para Lucca Brughmans saiu demasiado curto, o guarda-redes belga tentou driblar perante a pressão de Anísio, mas o avançado português recuperou a bola e atirou para a baliza deserta. No festejo, curiosamente, imitou a célebre comemoração de Cristiano Ronaldo.

Anísio Cabral chegou, assim, aos cinco golos no torneio e já está isolado na tabela dos goleadores.

A Bélgica, que se apresentou com um equipamento inspirado em Tintim, reentrou no jogo com um golo em cima do intervalo, no único remate que fez em toda a primeira parte. Noah Fernandez, jovem médio do PSV, bateu Romário Cunha (45+5m) através de um livre direito à entrada da área exemplarmente cobrado.

Na segunda parte, a seleção belga apareceu com outra disposição para atacar, mas Portugal também não recuou metros e continuou com a mira apontada à baliza de Brughmans.

Embora sem um domínio acentuado, o conjunto de Bino Maçães até dispôs das melhores oportunidades de golo no segundo tempo e travou a reação belga, mantendo-se perigoso, mesmo quando os homens do ataque – Anísio Cabral, Stevan Manuel e Tomás Soares – já tinham sido substituídos.

Nos oitavos de final, na próxima terça-feira, Portugal vai defrontar Argentina ou México, que medem forças ainda esta tarde.