Sub-17
Há 1h e 8min
Portugal no Mundial sub-17: «Esperamos um jogo muito agressivo do México»
Defesa Ricardo Neto antevê a partida dos oitavos de final
CR
Ricardo Neto antevê um jogo «competitivo» frente ao México, a contar para os oitavos de final. O defesa destaca o bom desempenho de Portugal na última partida diante da Bélgica, apesar da vitória pela margem mínima, e sublinha a confiança sentida pela equipa após o encontro. O jogo está agendado para a próxima terça-feira:
Expectativas para o encontro
«Esperamos um jogo competitivo, um jogo muito agressivo por parte do México, é uma equipa que gosta de ter a bola, que é muito agressiva no duelo e estamos prontos para isso.»
Impacto da vitória frente à Bélgica
«Foi importante para nos sentirmos mais confiantes para os próximos jogos. Mostra às outras seleções que estamos prontos para ganhar.»
Significado de representar o país
«É um orgulho estar aqui na Seleção, representar Portugal e sinto que estou a conseguir chegar onde eu quero.»
