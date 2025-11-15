Ricardo Neto antevê um jogo «competitivo» frente ao México, a contar para os oitavos de final. O defesa destaca o bom desempenho de Portugal na última partida diante da Bélgica, apesar da vitória pela margem mínima, e sublinha a confiança sentida pela equipa após o encontro. O jogo está agendado para a próxima terça-feira:

Expectativas para o encontro

«Esperamos um jogo competitivo, um jogo muito agressivo por parte do México, é uma equipa que gosta de ter a bola, que é muito agressiva no duelo e estamos prontos para isso.»

Impacto da vitória frente à Bélgica

«Foi importante para nos sentirmos mais confiantes para os próximos jogos. Mostra às outras seleções que estamos prontos para ganhar.»

Significado de representar o país

«É um orgulho estar aqui na Seleção, representar Portugal e sinto que estou a conseguir chegar onde eu quero.»