A Seleção Nacional Sub-17, que se sagrou campeã do mundo na passada quinta-feira, após derrotar a Áustria na final (1-0), regressa a Portugal este sábado.

Além da habitual condecoração por parte do Presidente da República, em Belém, os jovens portugueses serão recebidos na Cidade do Futebol, numa cerimónia aberta ao público.

A comitiva chega ao início da tarde e segue diretamente para o Palácio de Belém, onde será recebida pelo Presidente da República. A equipa de sub-17 será condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia que reconhece a conquista histórica para o futebol nacional.

Terminada a cerimónia em Belém, a Seleção desloca-se para a Cidade do Futebol, para ser homenageada pela Federação Portuguesa de Futebol, na Praça dos Heróis.

Os campeões do mundo chegam à Cidade do Futebol por volta das 15h30, no entanto, as portas abrem ao público mais cedo, às 14h30. Vão estar espalhados por todo o recinto vários ecrãs para que todos os presentes possam também acompanhar a cerimónia presidencial.