Bino Maçães, selecionador de Portugal, em declarações ao Canal 11, após a vitória sobre o México (5-0), nos oitavos de final do Mundial de sub-17:

«Entrámos muito bem no jogo, colocámo-nos em vantagem. Com a expulsão [de José Navarro], ficou mais fácil para nós e aproveitámos. Aqui e ali poderíamos ter feito as coisas melhor, mas quem ganha por 5-0 num jogo destes tem de estar muito satisfeito.

Os jogadores deram mais uma prova da sua qualidade e é mais um passo na nossa caminhada.»

«[Jogo nos quartos de final] É mais um desafio. Queríamos cá estar, agora esperamos por um adversário. Será difícil, porque, se estão nesta fase, é porque têm qualidade. Tanto Suíça como República da Irlanda têm vindo a crescer. Qualquer que seja o adversário, vai colocar-nos problemas. Só vamos ter dois dias de descanso, temos de nos preparar muito bem”.

Rafael Quintas, jogador de Portugal, em declarações ao Canal 11, após a vitória sobre o México (5-0), nos oitavos de final do Mundial de sub-17:

«Estávamos à espera de um México diferente, mais ofensivo, com uma outra tática. Conseguimo-nos adaptar bem e anular bem o estilo de jogo do México e fazer os nossos golos.

Temos uma grande equipa, muito unida, muito confiante. Queremos continuar neste Mundial e vamo-nos preparar para o próximo jogo.»

Romário Cunha, jogador de Portugal, em declarações ao Canal 11, após a vitória sobre o México (5-0), nos oitavos de final do Mundial de sub-17:

«A equipa esteve muito bem, compacta, mantivemos os nossos princípios de jogo. Vamos fazer de tudo nos mantermos assim. Foi um jogo muito bom de toda a equipa.»