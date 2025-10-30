O selecionador Bino Maçães divulgou a lista final de convocados da seleção portuguesa de sub-17, que vai participar no Mundial da categoria, no Qatar.

O Mundial sub-17 vai decorrer entre 3 e 27 de Novembro. Portugal, que vai à procura da primeira conquista da prova, integra o Grupo B onde irá defrontar a Nova Caledónia (3 de Novembro), Marrocos (6 de Novembro) e o Japão (9 de Novembro), com os dois primeiros classificados de cada agrupamento e os oito melhores terceiros de um total de 12 grupos, a ficarem apurados para os 16-avos-de-final.

A comitiva lusa viaja para o Qatar nesta quinta-feira.

Os convocados de Portugal para o Mundial sub-17:

Guarda-redes: Alex Tverdohlebov (Sporting), Romário Cunha (Sp. Braga) e David Rodrigues (Sp. Braga).

Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Gabriel Dbouk (Sp. Braga), Yoan Pereira (FC Porto), José Neto (Benfica), Martim Chelmik (FC Porto), Ricardo Neto (Benfica) e Mauro Furtado (Benfica).

Médios: Santiago Silva (Vitória SC), Rafael Quintas (Benfica), Martim Guedes (Vitória SC), Tomás Soares (Benfica), Bernardo Lima (FC Porto) e Miguel Figueiredo (Benfica).

Avançados: João Aragão (Sp. Braga), Duarte Cunha (FC Porto), Steven Manuel (Benfica), Mateus Mide (FC Porto) e Anísio Cabral (Benfica).