A imprensa estrangeira coloca Anísio Cabral como a principal figura da seleção portuguesa que conquistou o Mundial sub-17.

O jovem avançado do Benfica é visto em Espanha, por exemplo, como um «diamante» que faz por merecer uma «oportunidade» de José Mourinho. Já na Áustria, país derrotado na final, surge o lamento por ter escapado a possibilidade de conquistar o primeiro título num grande torneio.

Marca

«A última vez que Portugal jogou um Mundial Sub-17, em 2003, Cristiano Ronaldo começava a aparecer. Mais de duas décadas depois, a nova geração de "ouro" do país deu sequência ao Campeonato Europeu conquistado há alguns meses e foi coroada no Qatar após vencer a Áustria, a grande revelação do torneio, na final (0-1), graças a um único golo de Anísio Cabral no primeiro tempo.

A geração de 1999, pouco a pouco, perdeu-se ao longo do caminho. Mas, menos de uma década depois, os portugueses conseguiram produzir uma nova ninhada que, nas costas de Furtado, Quintas, Cunha, Mide ou Anísio, está destinada a dar muito que falar após vencer o Campeonato Europeu e o Mundial Sub-17.»

AS

«Portugal conquista o título mundial no Qatar com Anísio Cabral. Bota de prata e estrela portuguesa, o Benfica tem um diamante nas mãos. (...) Cabral vai ser uma estrela.»

Mundo Deportivo

«José Mourinho tem uma joia nas reservas do Benfica. Aos 17 anos, Anísio mostrou durante todo o Mundial que a qualquer momento poderá dar o salto para a elite. Não seria de estranhar se ele começasse a aproveitar alguma oportunidade do homem que já foi treinador do Real Madrid.»

L'Equipe

«Num jogo animado, Portugal derrotou a Áustria (1-0) graças a um golo de Anísio Cabral na final do Mundial Sub-17, na quinta-feira, em Doha. Após vencer o Euro Sub-17 em junho, o Seleção está agora no topo do mundo pela primeira vez na sua história.»

Die Presse

«No fim, não foi suficiente. A seleção sub-17 da Áustria foi derrotada por 1-0 por Portugal na final do Mundial, no Qatar, na noite de quinta-feira. Anísio Cabral (Benfica) marcou o golo da vitória aos 32 minutos. Esta derrota também frustrou o sonho da Áustria de conquistar o seu primeiro título num grande torneio de futebol nos 120 anos de história da Federação Austríaca de Futebol.»