A seleção nacional de sub-17 venceu a Polónia por 1-0 e está muito perto de garantir a presença no Europeu da categoria.



Nuno Patrício, de penálti, anotou o único golo da partida disputada em Tondela, este sábado.



Com este triunfo, Portugal lidera o grupo 5 da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa com seis pontos, mais três que a Chéquia, seleção que vai defrontar na próxima terça-feira. Basta um empate para o apuramento ficar selado.

Lembre-se que os vencedores dos grupos da Ronda de Elite e os sete melhores segundos classificados apuram-se para o Campeonato da Europa.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de maio e 2 de junho.