O médio e capitão da Seleção Nacional sub-17, Rafael Quintas, foi eleito o melhor jogador do Campeonato da Europa da categoria, recebendo o prémio individual em Tirana, na Albânia, após a vitória ante França, na final, por 3-0.

O camisola número 6 de Portugal, de 17 anos, representa o Benfica desde 2013/14 e, esta época, jogou entre os juvenis e os juniores dos encarnados.

Rafael Quintas foi titular na final, que Portugal venceu com golos de Anísio Cabral (30m), Duarte Cunha (38m) e Gil Neves (58m). Foi mesmo opção no onze inicial nos cinco jogos do torneio, tendo sido substituído em dois: aos 86 minutos da vitória por 4-0 ante a Albânia, na primeira jornada da fase de grupos, e aos 68 minutos da vitória ante a Itália, obtida no desempate por penáltis.

A Seleção Nacional é campeã europeia sub-17 pela terceira vez, depois de já ter conquistado o título em 2003 e 2016.