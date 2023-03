A seleção nacional de sub-17 derrotou, esta quarta-feira, a Eslováquia por 2-0, no primeiro de três jogos do grupo 5 da Ronda de Elite de apuramento para o Euro de 2023, na Hungria.



No Fontelo, em Viseu, Portugal abriu o marcador logo aos seis minutos por Martim Ferreira e fechou o resultado, aos 89 minutos, num belo golo de Rodrigo Duarte.

Os sub-17 de Portugal voltam a entrar em campo no sábado, para defrontarem, no Estádio João Cardoso, em Tondela, pelas 15h00, a seleção da Polónia, que no primeiro jogo do dia venceu a República Checa por 1-0.

Garantem o apuramento direto para o Europeu de sub-17 os vencedores de cada grupo da Ronda Elite e ainda os sete melhores segundos classificados.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de maio e 02 de junho.