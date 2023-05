A seleção portuguesa empatou a uma bola com a França na terceira jornada do Grupo C do Europeu de sub-17 e despediu-se da competição.

Após o jogo, o selecionador Filipe Ramos considerou que a equipa deixa a Hungria com «uma imagem de que jogámos bem».

«No geral, foi o nosso melhor jogo, difícil de jogar. O empate não servia e começámos a perder muito cedo, mas tivemos capacidade para empatar», começou por dizer, em declarações ao Canal 11.

«Arriscámos tudo, a França criou-nos perigo, mas não conseguimos marcar e falhámos um dos grandes objetivos que era continuar neste Europeu. Temos de continuar a trabalhar. Tenho muito orgulho neles [jogadores de Portugal]. Tivemos momentos de qualidade, fomos superiores à França e estamos tristes», acrescentou.

Filipe Ramos vincou ainda que a vida de futebolista é uma constante entre «perder e ganhar».

«Há momentos bons e maus. Não somos muito bons quando ganhamos, nem muito maus quando perdemos. Teria sido bom não termos consentido o golo, mas tivemos boa capacidade de reação. Dar os parabéns à França e, infelizmente, vamos agora para Portugal», concluiu.