Portugal, campeão europeu e mundial de futebol de sub-17, falhou este sábado o apuramento para o próximo Europeu da categoria e tem o Mundial em risco, depois da derrota ante a Roménia (1-0) na segunda jornada da segunda ronda de qualificação, este sábado.

No jogo do grupo A2, Portugal treinado por José Lima, que já tinha perdido ante a Itália por 3-2, voltou a perder, desta vez diante da Roménia, graças a um golo de Darius Tripon, aos 34 minutos.

Portugal tem zero pontos e está já fora do Europeu da Estónia, a disputar de 25 de maio a 7 de junho. Apuram-se os sete vencedores dos grupos, que se juntam na fase final ao país anfitrião.

Além de ficar fora deste Europeu e de ficar sem oportunidade para defender o título de 2025, Portugal tem em risco o apuramento para o Mundial da categoria, a disputar em novembro, no Qatar. Para o Mundial, que Portugal também venceu em 2025, apuram-se 11 seleções europeias a sair desta qualificação para o Euro2026, os sete vencedores dos grupos, mais os quatro melhores segundos classificados.

O grupo de Portugal é liderado pela Roménia, com seis pontos, seguido da Itália, com três, que defronta este sábado a Islândia, se qualquer ponto, tal como a seleção lusa. O máximo que Portugal pode conseguir são três pontos, pelo que as hipóteses de ir ao Mundial obrigam desde já a uma derrota da Itália este sábado. Mesmo assim, está muito difícil para chegar ao segundo lugar e ser um dos quatro melhores nos sete grupos.