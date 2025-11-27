Sub-17
Sub-17: campeões do mundo regressam a Portugal no sábado
Comitiva vai ser alvo de uma homenagem na Cidade do Futebol aberta ao público
A seleção de Portugal de Sub-17, campeã do Mundo em título, regressa a Portugal no próximo sábado, ao final da manhã e vai ser alvo de uma homenagem na Cidade do Futebol promovida pela Federação Portuguesa de Futebol.
O avião que traz os campeões do mundo de Doha, do Qatar, deverá chegar a Lisboa pouco depois do meio-dia. A comitiva desloca-se depois para a Cidade do Futebol onde, a partir das 14h30, vão ser homenageados, numa cerimónia que vai ser aberta ao público.
O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente na homenagem aos campeões do mundo.
