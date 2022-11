A seleção sub-17 de Portugal venceu este sábado as Ilhas Faroé por 3-0 e assegurou um lugar na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria.

No Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, no Algarve, Gonçalo Moreira (18m), Nuno Patrício (45+1m) e Olívio Tomé (58m) marcaram os golos da equipa comandada por Filipe Ramos.

Os portugueses, com apuramento garantido para a próxima fase num dos dois primeiros lugares, ocupam o primeiro lugar do Grupo 1, com seis pontos, mais dois do que a Eslovénia, enquanto o Cazaquistão soma um ponto e as Ilhas Faroé ainda não pontuaram.

Portugal defronta a Eslovénia na terça-feira, na terceira e última ronda, no Estádio Algarve, às 17 horas, para decidir o triunfo no agrupamento, que garantirá o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite.

Os dois primeiros classificados dos 13 grupos da primeira fase e os quatro melhores terceiros classificados (contando apenas os resultados contra os dois primeiros) apuram-se para a Ronda de Elite, a segunda fase de qualificação para o Europeu de 2023, que será disputado na Hungria.