A seleção portuguesa vai ter a campeã em título França, a Alemanha e a Escócia como adversários no Grupo C do Euro sub-17, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Budapeste, na Hungria.

Avançam para os quartos de final os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos.

O Euro sub-17, que decorre entre 17 de maio e 2 de junho na Hungria, vai ditar ainda o apuramento para o Mundial deste ano.

Os grupos do Euro sub-17:

Grupo A: Hungria, República da Irlanda, Polónia e País de Gales;

Grupo B: Sérvia, Espanha, Itália e Eslovénia;

Grupo C: Portugal, França, Escócia e Alemanha;

Grupo D: Croácia, Países Baixos, Suíça e Inglaterra.