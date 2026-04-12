O Sporting tropeçou na visita ao V. Guimarães num jogo a contar para a nona jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juvenis. O Benfica, por sua vez, venceu o Famalicão.

Na visita a Guimarães, os jovens leões não foram além de um empate (1-1). Com este resultado, o Sporting afasta-se ainda mais do líder FC Porto – que goleou o Estoril (4-1) este sábado. Os leões seguem em segundo lugar, com 17 pontos – a oito dos dragões. O V. Guimarães, por sua vez, é quarto com 15 pontos.

O Benfica, por sua vez, venceu na deslocação ao Famalicão pela margem mínima (1-0). Apesar do triunfo, as águias continuam longe do líder FC Porto. São atualmente quintos com 14 pontos – a 11 dos azuis e brancos. Já o Famalicão é sexto com 13 pontos.

O Sp. Braga, por sua vez, recebeu e venceu o Real Massamá por 2-0. Com este triunfo, os minhotos fecham o pódio com 16 pontos. O Real Massamá está na décima e última posição com apenas um ponto.

CLASSIFICAÇÃO

1.º: FC Porto, 25 pontos/9 jogos

2.º: Sporting, 17 pontos/9 jogos

3.º: Sp. Braga, 16 pontos/ 9 jogos

4.º: V. Guimarães, 15 pontos/ 9 jogos

5.º: Benfica, 14 pontos/ 9 jogos

6.º: Famalicão, 13 pontos/9 jogos

7.º: Estoril, 11 pontos/ 9 jogos

8.º: Rio Ave, 10 pontos/9 jogos

9.º: Alverca, 5 pontos/9 jogos

10.º: Real Massamá, 1 ponto/9 jogos.