Pode ser bom prenúncio.

A Seleção Nacional de sub-18 venceu esta tarde o Torneio Internacional do Porto, ao vencer a Macedónia do Norte – adversária da equipa A no play-off de acesso ao Mundial 2022 –, por 3-1, em jogo da segunda e penúltima jornada da competição.

A equipa portuguesa colocou-se em vantagem logo aos 16 minutos, fruto de um golo de penálti de Jorge Meireles, mas quatro minutos depois, Besar Gudjufi fez o empate.

Na segunda parte, Samuel Justo fez o 2-1, aos 76 minutos, e Herculano fechou o resultado a quatro minutos dos 90.

Depois da goleada inicial ante a Geórgia, por 5-0, a formação das quinas soma agora seis pontos e tem o primeiro lugar assegurado, já que a Macedónia do Norte e a Eslováquia têm apenas dois pontos.

Na terceira jornada, agendada para terça-feira, Portugal vai defrontar precisamente a Eslováquia.

Ficha de jogo:

PORTUGAL 3-1 MACEDÓNIA DO NORTE (1-1 ao intervalo)

Torneio Internacional do Porto

Estádio Capital Móvel, em Paços de Ferreira

Árbitro: Rui Lima.

Árbitros assistentes: Bruno Rocha e Leonel Ferreira.

4.ª árbitro: Vítor Lopes.

PORTUGAL: Diogo Águas, Hugo Faria, David Monteiro (Ricardo Marques, 63'), Gustavo Sá (Diogo Prioste, 70'), Gonçalo Santos (Hugo Félix, 63'), Nuno Matos (António Ribeiro, 45'), Guilherme Coelho (Bruno Pires, 76'), Jorge Meireles - cap. (Samuel Justo, 70'), Mateus Fernandes (Herculano Nabian, 70'), Lucas Anjos (Martim Marques, 63') e João Moreira (Gonçalo Esteves, 63').

Suplentes não utilizados: Gonçalo Ribeiro e Hugo Oliveira.

Treinador: Joaquim Milheiro.

Disciplina: nada a assinalar.

MACEDÓNIA DO NORTE: Vasko Vasilev, Nikola Pavleski, Borjan Poposki, Enis Bukji - cap., Matej Angelov, Dimitar Trajkov, Arbnor Murati, Igor Janevski, Mario Richkov, Stefan Mladenovski e Besar Gudjufi.

Suplentes não utilizados: Stefan Tasev, Naum Angelov, Sufijian Chajani, Erion Shuku, Mateo Sofijanoski, Mihail Talevski, Dashmir Elezi, Maksim Miloshevski, Martin Gjorgievski, Djezair Avduli, Leon Tasov e Daniel Markovski.

Treinador: Nedzat Shabani.

Disciplina: cartão amarelo para Igor Janevski (28'), para Nikola Pavleski (45'+3), para Matej Angelov (58'), para Vasko Vasilev (59') e cartão vermelho para Mihail Talevski (90'+2).

Golos: 1-0 por Jorge Meireles (16') e 1-1 por Besar Gudjufi (20'), 2-1 por Samuel Justo (76') e 3-1 por Herculano Nabian (86').