O FC Porto vai defrontar o Salzburgo no play-off de apuramento para os oitavos de final, assim ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.



Os dragões chegam a esta fase provenientes do caminho dos campeões e defrontam a formação austríaca, segunda classificada na fase de grupos. O jogo disputa-se a 11 ou 12 de fevereiro.



Quem vencer, apura-se para os oitavos de final, onde já está o Benfica que venceu o seu grupo.



Lembre-se que FC Porto e Salzburgo são as únicas equipas em prova que já venceram a Youth League.