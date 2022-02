O FC Porto venceu o Sporting, por 3-1, esta tarde, em jogo da 2.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores.

A jogarem em casa no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Martim Fernandes (18m) e Doro Dabô (23m). Já no segundo tempo, o FC Porto ampliou a vantagem, por Gabriel Brás (aos 59m), antes de David Vinhas ter sido expulso.

Em vantagem numérica, o Sporting ainda reduziu ao minuto 86 num penálti convertido por Youssef Chermiti.