O Benfica consolidou esta sexta-feira a liderança na zona sul do campeonato nacional de juniores, ao vencer o dérbi frente ao Sporting, por 1-0.

Em Alcochete, as águias chegaram ao triunfo graças a um golo de Martim Ferreira, aos 41 minutos.

Com esta vitórias, e após 16 jornadas, o Benfica lidera a tabela classificativa, com 40 pontos. O Sporting é segundo, com 33 pontos, mas menos um jogo do que o rival.

De resto, também esta manhã, o Beira-Mar goleou em casa da Académica, por 4-1.