A Itália goleou esta segunda-feira a seleção de Malta, anfitriã do Europeu sub-19, por 4-0, no jogo que encerrou a primeira jornada do grupo A.

O médio Cher Ndour, que está de saída do Benfica, abriu o marcador de um encontro em que a Itália beneficiou de quatro (!) penáltis, tendo marcado três deles para construir o triunfo.

No Estádio Nacional, em Ta’ Qali, Ndour fez o 1-0 de penálti aos 19 minutos e Pio Esposito dobrou a diferença da mesma forma, aos 32 minutos.

Luca D’Andrea, que ainda na primeira parte não conseguiu fazer o 3-0 de penálti aos 40 minutos (logo após a expulsão de Micallef na seleção da casa), faria o terceiro golo da equipa na segunda parte, ao minuto 47. Em cima do apito final, Samuele Vignato, saído do banco, fez o 4-0, também de penálti (90+2m).

Na classificação, Itália lidera com três pontos, os mesmos de Portugal, que horas antes venceu a Polónia, por 2-0. Portugueses e italianos encontram-se na próxima quinta-feira, para a segunda jornada, às 17 horas. Polónia e Malta, ainda sem pontos, jogam às 20h15 de quinta-feira.