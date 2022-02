O Sp. Braga venceu no reduto do Rio Ave, por 1-0, e é o principal perseguidor do Benfica na fase de apuramento de campeão nacional de sub-19.

Os «arsenalistas» têm agora sete pontos, menos dois do que as águias, que na véspera ganharam o dérbi ao Sporting.

O FC Porto venceu em Guimarães, por 2-1, e tem seis pontos, tal como o Estoril, que derrotou o Alverca por 3-2.