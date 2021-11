O FC Porto perdeu por 4-0 frente ao Liverpool, na academia dos «reds», numa partida da quinta jornada do grupo D da Youth League.



Líderes do grupo com dez pontos, os dragões viajaram até Inglaterra invictos. No entanto, a equipa de José Tavares teve um início de jogo infeliz e aos cinco minutos já perdia por 1-0. Norris fugiu pela direita e cruzou atrasado para o pontapé certeiro de Corness.



Pouco depois, aos 12 minutos, os azuis e brancos perderam Vasco Sousa por lesão - sofreu uma entrada dura de Beck. Apesar de ter equilibrado a partida, o FC Porto sofreu novo nos instantes finais da primeira parte por intermédio de Bajcetic Maquieira, na sequência de um livre batido por Corness.



Os dragões não apresentaram qualquer alteração após o intervalo. O jogo voltou a ser dividido, mas quem marcou novamente foi o Liverpool aos 69 minutos por Woltman. José Tavares fez quatro substituições, mas o jogo estava entregue. Os ingleses chegaram à goleada no último suspiro por Norris.



O FC Porto B desperdiçou a oportunidade de garantir desde já o apuramento para a fase a eliminar e foi alcançado pelo Liverpool no topo do grupo. Ainda assim, os dois emblemas podem festejar a qualificação para a ronda seguinte caso o Atlético de Madrid não vença o AC Milan, esta tarde.