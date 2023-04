Benfica e Sporting golearam na 8.ª jornada do Apuramento de Campeão do Nacional de Juniores, mas o Famalicão não cede na liderança.

A equipa minhota venceu no reduto do Estoril (0-2) e soma 19 pontos, mais três do que o Benfica, que goleou o Alverca por 5-0, e mais cinco pontos do que o Sporting, que goleou em Vizela (1-5).

Para este domingo está marcado o duelo entre Sp. Braga e FC Porto, que têm nove e onze pontos, respetivamente.