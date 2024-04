O Benfica perdeu este sábado na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da nona jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores.

No Seixal, só houve golos na reta final da partida: Rodrigo Duarte abriu o marcador para os vimaranenses, aos 74 minutos, mas logo a seguir, aos 79 minutos, Gonçalo Moreira fez o empate.

No entanto, aos 90+6 minutos, Ferreira fez o 2-1 para o conjunto de Guimarães.

Quem aproveitou foi o Sp. Braga: os bracarenses triunfaram em casa ante o Famalicão, por 1-0, e abriram uma vantagem de seis pontos na liderança face ao Benfica – e dez em relação ao Vitória.

João Costa fez o único golo do jogo.

Por último, o Sporting foi ao Algarve bater o Farense por 2-1.

A formação algarvia até marcou primeiro, mas os leões deram a volta na segunda parte, com dois golos de Telmo Coimbra.

O Sporting está no quarto lugar, com os mesmos 11 pontos do Famalicão. O Farense é último, com três pontos.