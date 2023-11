O FC Porto venceu, esta quarta-feira, na receção ao Marítimo (2-0), a contar para a 11.ª jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores, com golos de Tiago Andrade (28m) e Gil Martins (79m).

Nos outros jogos do dia, o Vitória de Guimarães venceu o dérbi com o Vizela (3-0) e o Boavista derrotou o Sporting de Braga, por 3-1.

O FC Porto lidera a tabela com 30 pontos e, na próxima jornada, vai receber os bracarenses, quartos classificados, com 20. Esse jogo está marcado apenas para janeiro e, por isso, o próximo compromisso dos dragões é no terreno do Rio Ave (sábado, 11 de novembro).

Na Zona Sul, o líder Benfica venceu o Beira-Mar por 4-1, num jogo que esteve empatado ao intervalo.

Rodrigo Rêgo (7m), Tiago Freitas (61m), Guilherme Gaspar (88m, gp) e Jelani Trevisan (90+3m) fizeram os golos das águias, enquanto Carlos Henrique (18m) apontou o golo dos madeirenses.

Na próxima jornada, os encarnados, que lideram a classificação com 25 pontos (mais um do que o Farense) visitam o Lusitânia dos Açores.

Resultados da 11.ª jornada

Zona Norte

Desportivo de Chaves – Lusitânia de Lourosa, 0-1

Gil Vicente – Famalicão, 1-1

Paços de Ferreira – Rio Ave, 2-1

Vitória de Guimarães – Vizela, 3-0

FC Porto – Marítimo, 2-0

Boavista – Sporting de Braga, 3-1

Zona Sul

Sporting – Belenenses, 2-0

Lusitânia – Alverca, 1-2

Torreense – Académica, 3-1

Estoril Praia – Farense, 2-2

Benfica – Beira-Mar, 4-1

Académico de Viseu – Vitória de Setúbal, ( Sábado, 18 nov, 15:00)