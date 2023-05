O Sporting venceu o rival Benfica (1-0) em jogo em atraso da 9.ª jornada da fase de apuramento do campeão no Campeonato Nacional de Juniores. Manuel Mendonça marcou o único golo do encontro realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, na sequência de uma grande penalidade.

Com este resultado, os leões ganham novo entusiasmo na luta pelo título, passando a ocupar a terceira posição, com 18 pontos, a um do Benfica e a quatro do Famalicão, que pode perder três dos 22 pontos contabilizados pela Federação por utilização irregular de um jogador.

Sub-19: entenda as complexas contas da luta pelo título nacional

O dérbi em Alcochete arrancou com uma mudança inesperada no onze do Sporting, surgindo Micael Sanhá no lugar de Isnaba Mané, que sucumbiu a problemas físicos no aquecimento.

O Benfica entrou melhor no jogo e Ivan Lima surgiu na cara de Francisco Silva ao minuto 16, mas o guarda-redes do Sporting conseguiu superiorizar-se ao avançado contrário.

Seguiu-se uma fase interessante de parada e resposta, com Marcel Mendes a travar duas investidas leoninas (25m e 28m), entre um remate de João Rego ao poste da baliza verde e branca.

Seria o próprio João Rego a estar novamente em foco, pouco depois, ao disputar um lance com Micael Sanhá no interior da área encarnada, com o árbitro do encontro a apontar para a marca da grande penalidade. Decisão muito contestada pelos responsáveis do Benfica.

Manuel Mendonça assumiu a cobrança e colocou o Sporting em vantagem no marcador (31m).

Marcel Mendes negou o 2-0 a Lucas Anjos em cima do intervalo, mas seria o Benfica a criar mais perigo ao longo da etapa complementar, em busca de um resultado positivo.

Francisco Silva (47m) e a trave (55m) impediram o empate perante as investidas de Gustavo Varela e João Rego.

A formação encarnada entrou com um ritmo muito alto após o intervalo, mas foi perdendo clarividência à medida que os ponteiros do relógio avançavam e o Sporting, sempre perigoso nas saídas para o contra-ataque, conseguiu manter a sua baliza inviolada até final.