No único jogo do Campeonato Nacional de Juniores disputado neste domingo, o Benfica goleou o Nacional, na Madeira, por 6-0.

Hugo Faria (18m), Franculino Djú (51 e 54m), Hugo Félix (62m), José Marques (70m) e Miguel Pinto (90m) marcaram os golos das águias.

O Benfica lidera a Zona Sul, com 28 pontos, à frente de Estoril (20 pontos e mais um jogo) e Sporting (19 pontos).

ZONA NORTE:

- Sábado, 30 out:

FC Porto – Sporting de Braga, 3-0

Paços de Ferreira – Feirense, 4-0

Vizela – Famalicão,0-2

Vitória de Guimarães – Rio Ave, 1-0

Gil Vicente – Tondela, 3-2

Oliveirense – Leixões, 0-5

FC Porto lidera, com 27 pontos, seguido de Sporting de Braga, com 24, de Famalicão, com 23, e de Vitória de Guimarães, com 19.

ZONA SUL:

- Sábado, 30 out:

Amora – Belenenses, 0-1

Alverca – Vilafranquense, 0-2

Sporting – Académica, 2-1

Vitória de Setúbal – Sacavenense, 3-2

Estoril Praia – União de Leiria, 3-0

- Domingo, 31 out:

Nacional – Benfica, 0-6

Benfica lidera, com 28 pontos, seguido de Estoril Praia, com 20, de Sporting, com 19, e de Belenenses, com 18.