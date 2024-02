O FC Porto venceu o Sporting por 2-1, este sábado, na terceira jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional sub-19.

O Sporting até marcou primeiro, logo aos dois minutos, por Manuel Kissanga.

O FC Porto, no entanto, respondeu no final da primeira parte, chegando ao empate com um golo apontado por Afonso Leite.

A jogar em casa, os dragões acabaram por conseguir chegar à vitória com um golo de Tago Andrade, aos 87 minutos.

Com este resultado, o FC Porto subiu ao quarto lugar do campeonato, com os mesmos pontos do Benfica.

O Sporting é quinto, mas tem menos um jogo.

Nos outros jogos da tarde, nesta fase de apuramento de campeão, verificaram-se dois empates a dois golos, entre o Farense e o Famalicão e entre o Vitória de Guimarães e o Académico de Viseu.

Os viseenses lideram a prova com sete pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que também tem um jogo em atraso.