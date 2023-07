Declarações do selecionador nacional sub-19 da Noruega, o português Luís Pimenta, ao Canal 11, após a derrota por 5-0 ante Portugal, em jogo das meias-finais do Europeu:

«Esta equipa, ao longo destes dois anos, conseguiu passar barreiras que tínhamos no futebol norueguês. Foi a primeira equipa a chegar à meia-final nos sub-19. É chato para nós este percurso acabar num jogo em que, na primeira parte, não mostrámos personalidade. Essa personalidade foi o que nos trouxe até cá. Deixa-nos um pouco tristes, mas não podemos deixar este jogo afetar o que foi o trabalho de dois anos. Eles vão ser recebidos em festa, é um bocadinho ridículo dizer isto depois de ter perdido 5-0, mas ao longo destes anos é a primeira equipa a conseguir uma meia-final e eles têm de ser recebidos em festa.»

[O que faltou para ter personalidade na primeira parte:] «Não sei, é lógico que há um adversário de respeito pela frente, um adversário com experiência nestas andanças, com qualidade individual e coletiva. Pode ter sido esse receio, mas falámos ao intervalo: fosse qual fosse o resultado, mostrarem o que nos trouxe até cá. É lógico que mostrar isso quando está 3-0 numa meia-final, contra um adversário tão forte, é difícil, mas isto não apaga o percurso feito até aqui, ter eliminado a França em França com uma performance espetacular… Foram muitos bons passos, acaba de forma amarga, mas eles vão ser recebidos em festa, sem dúvida.»