Reviravolta sensacional da seleção portuguesa de sub-19 frente à República da Irlanda, no Grupo 3 da Ronda de Elite de qualificação para o Euro2022. Portugal chegou ao minuto 78 a perder e acabou por vencer por 4-1.

Kenny adiantou os irlandeses ao minuto 25 e a seleção lusa só conseguiu reagir na reta final do encontro, com quatro golos em apenas 17 minutos. Youssef Chermiti (78m e 90+5m) abriu e fechou as contas portuguesas, António Silva (84m) e Joelson Fernandes (90+2m) marcaram os restantes golos da formação orientada por Rui Bento.

Portugal precisa apenas de um empate frente à Inglaterra, na terça-feira, para garantir o apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2022.