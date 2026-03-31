Portugal falhou a qualificação para o Campeonato da Europa de sub-19, depois de uma derrota pesada frente à Inglaterra sub-19, por 6-0, em Braga.

A Seleção Nacional entrava para a última jornada ainda com contas em aberto no Grupo 2, mas acabou por cair de forma clara, enquanto a Sérvia sub-19 garantiu o apuramento ao vencer o seu encontro e terminar no primeiro lugar.

Um início que mudou tudo

A tarde começou a complicar-se cedo. Logo aos quatro minutos, Dowman apareceu pela direita, desequilibrou e cruzou com precisão para Derry inaugurar o marcador. Um golpe inicial que abalou a equipa portuguesa e alterou desde logo as contas do grupo, fazendo a Inglaterra saltar para o topo.

Portugal tentou reagir. Anísio Cabral esteve perto do empate, com um remate ao poste, e Flávio Gonçalves obrigou Whatmuff a uma defesa apertada ainda antes do intervalo, mas faltou eficácia.

Dowman imparável

Se na primeira parte já tinha deixado sinais, foi no segundo tempo que Max Dowman assumiu por completo o protagonismo.

Aos 50 minutos, o jovem de 16 anos assinou um verdadeiro golaço. Uma arrancada desde o meio-campo, condução sem oposição e remate em arco a bater o guarda-redes Diogo Ferreira. Um momento de talento puro que praticamente sentenciou as esperanças dos portugueses.

Pouco depois, voltou a fazer estragos pela direita e ofereceu o terceiro a Derry, que bisou. A exibição do jovem do Arsenal confirmou o estatuto de uma das maiores promessas do futebol inglês.

Goleada e eliminação confirmada

Ainda houve tempo para mais golos ingleses. Mayers fez o quarto, já depois da meia hora da segunda parte, e aos 86 minutos surgiu a «manita». Mheuka aproveitou uma defesa portuguesa desorganizada, progrediu sem oposição e rematou forte e rasteiro para o 5-0.

Dois minutos depois, novo golpe duro. Em contra-ataque, o guarda-redes Whatmuff colocou em Howell, que fez o que quis dos adversários e disparou para o ângulo esquerdo da baliza de Diogo Ferreira, fixando o 6-0 final.

Com este resultado, e com a vitória da Sérvia no outro encontro, a Seleção Nacional termina fora da fase final do Europeu, vendo escapar o primeiro lugar do grupo, único que garantia a qualificação.