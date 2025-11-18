A seleção portuguesa de sub-19 confirmou esta terça-feira o apuramento para a Ronda de Elite, ao empatar 1-1 com a Bélgica em Paços de Ferreira, resultado suficiente para garantir o primeiro lugar do Grupo 11. Com cinco pontos, os mesmos dos belgas, Portugal beneficiou da melhor diferença de golos para liderar a série disputada em casa.

No entanto, os belgas acabaram por entrar melhor e inauguraram o marcador aos 15 minutos, por Decresson, num movimento de antecipação que deixou o avançado isolado perante Diogo Ferreira. Antes disso, Portugal já tinha ameaçado com uma ocasião clara de Trovisco logo aos três minutos, mas a Bélgica respondeu com a mesma moeda e obrigou a defesa portuguesa a trabalho extra em várias transições rápidas.

A equipa de Emílio Peixe cresceu com o passar do tempo e ficou perto do empate ainda antes do intervalo: Gonçalo Silva acertou no poste e Trovisco voltou a testar Vanden Driessche, que manteve a vantagem belga.

A reação portuguesa consolidou-se na segunda parte. Aos 52 minutos, Flávio Gonçalves foi travado em falta dentro da área e assumiu a marcação da grande penalidade que restabeleceu a igualdade. A partir daí, Portugal dominou por completo, criando várias ocasiões para virar o resultado, mas o guarda-redes belga voltou a ser decisivo, travando remates perigosos de Trovisco e novamente de Flávio Gonçalves.

Com o empate, Portugal garantiu o primeiro posto do grupo, seguido pela Bélgica, também apurada. Já Macedónia do Norte e Estónia ficaram pelo caminho.

A Ronda de Elite, que contará com os dois primeiros de cada grupo e o melhor terceiro, juntando-se à já apurada Espanha, será disputada na primavera de 2026 e definirá as sete seleções que acompanharão o País de Gales na fase final do Europeu.