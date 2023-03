Portugal venceu, esta quarta-feira, a Suécia por 1-0 na primeira jornada do grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa 2023.



O golo que decidiu a partida realizada em Vizela foi anotado por João Neves. O jogador do Benfica resolveu a partida com um cabeceamento certeiro aos 90+3 e deu o triunfo à seleção nacional.



No outro jogo desta quarta-feira, a Rep. Checa derrotou a Croácia por 3-1.



Os vencedores dos grupos apuram-se para a fase final do Europeu, que está agendado de 3 a 16 de julho, em Malta.