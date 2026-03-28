A Seleção portuguesa de sub-19 empatou este sábado com a Sérvia (1-1), na segunda jornada da Ronda de Elite de apuramento para o Europeu do escalão, num jogo em que entrou melhor, esteve em vantagem, mas acabou por ceder pontos num lance de bola parada.

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Depois de bater a Polónia na estreia, a equipa das «quinas» procurava assumir a liderança isolada do grupo frente a uma Sérvia moralizada pelo triunfo sobre a Inglaterra. E a resposta não podia ter sido melhor.

Logo aos quatro minutos, Portugal adiantou-se no marcador: jogada bem desenhada na esquerda, cruzamento de José Neto junto à linha final e Bernardo Silva, solto de marcação, a finalizar para o fundo das redes, estreando-se a marcar no escalão.

A vantagem, contudo, não tranquilizou totalmente a equipa lusa. A Sérvia reagiu e esteve perto do empate aos 14 minutos, quando Cvetkovic cabeceou à trave, num aviso sério à defensiva portuguesa.

Portugal respondeu com perigo e teve nos pés o segundo golo à passagem da meia hora. Num contra-ataque rápido, José Neto voltou a cruzar com precisão, mas Afonso Patrão, isolado, permitiu a defesa de Draskic, desperdiçando uma oportunidade clara para dilatar a vantagem.

O castigo chegou já na segunda parte. Aos 55 minutos, na sequência de um canto, Milosavljevic apareceu sozinho na área para cabecear para o empate, expondo fragilidades na marcação lusa.

Até final, o resultado não voltou a mexer, deixando tudo em aberto na luta pelo apuramento. A Sérvia mantém a liderança, com os mesmos quatro pontos de Portugal, mas com vantagem na diferença de golos, enquanto a Inglaterra segue na perseguição, com três.

As contas ficam assim adiadas para a última jornada, onde Portugal terá pela frente a Inglaterra, enquanto a Sérvia defronta a Polónia, encontros decisivos dado que só o primeiro classificado do grupo garante a qualificação direta para o Europeu de sub-19, no País de Gales.