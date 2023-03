Youssef Chermiti foi convocado para pelo selecionador nacional de sub-19, Joaquim Milheiro, para a Ronda de Elite que decorre entre 22 e 28 de março em Braga.



O Sporting domina a convocatória com 11 jogadores, três deles presenças habituais na equipa principal. Além de Chermiti, Mateus Fernandes e Essugo também fazem parte da lista.



Nota ainda para a presença de João Neves, jovem médio do Benfica que tem sido utilizado regularmente por Roger Schmidt nas últimas semanas.



Portugal vai defrontar a Suécia, a 22 de março, a República Checa a 25 de março e Croácia, no dia 28 de março.



Eis a convocatória completa:

FC Famalicão: Gustavo Sá;

FC Porto: Gabriel Brás e António Ribeiro;

Manchester City FC: Carlos Borges;

SL Benfica: André Gomes, Diego Moreira, Hugo Félix, João Neves e Nuno Félix;

Sporting CP: Afonso Moreira, David Monteiro, Dário Essugo, Diogo Pinto, Gonçalo Esteves, João Muniz, Martim Marques, Mateus Fernandes, Samuel Justo, Rodrigo Ribeiro e Youssef Chermiti.