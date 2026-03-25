Portugal estreou-se na Ronda de Elite do Europeu de Sub-19, esta quarta-feira, em Braga, com uma vitória arrancada a ferros diante da Polónia (1-0). Os polacos entraram melhor no jogo, mas as alterações promovidas por Emílio Peixe, na segunda parte, tiveram um efeito imediato e os portugueses acabaram por chegar ao importante golo pelos pés de Rodrigo Rodrigues.

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Com Anísio Cabral no banco, Portugal subiu ao relvado do Estádio Amélia Morais, em Braga, com um ataque móvel, com Sandro Vidigal, Gabriel Silva e Flávio Gonçalves na frente, ainda com o apoio de Mateus Mide, mais recuado. Portugal até entrou bem no jogo, construindo atrás, com Eduardo Felicíssimo a recuar para juntos dos centrais, para depois subir pelos corredores, com Daniel Costa e José Neto.

A Polónia entrou algo encolhida no jogo, susteve as primeiras investidas de Portugal, com destaque para um remate de Mateus Mide, aos 8 minutos, mas depois foi crescendo no jogo, subindo as suas linhas para colocar mais dificuldades em Portugal. Os polacos defendiam com uma linha de cinco, cada vez mais subida, depois, com os restantes jogadores, pressionavam Portugal logo na zona de construção.

Portugal perdeu a iniciativa, perdeu a bola e deixou os polacos mandar no jogo praticamente até ao intervalo. É verdade que os polacos também não criaram muitas oportunidades, mas estiveram sempre mais confortáveis no jogo do que a equipa de Emílio Peixe. Os portugueses só voltaram a atacar já na ponta final da primeira parte, com Flávio Gonçalves a trabalhar bem sobre a esquerda, a entrar na área e a cruzar atrasado para o remate de Eduardo Felicíssimo, por cima da trave. Foi apenas o segundo remate de Portugal até ao intervalo.

Um cenário que se repetiu nos primeiros instantes da segunda parte. Portugal procurou, mais uma vez, assumir a iniciativa do jogo, teve uma boa oportunidade, logo a abrir, mas a Polónia voltou a crescer, desta vez, ainda mais rápido e com mais perigo, com rápidas transições nas costas da defesa portuguesa. Bzdyl, com uma bomba, colocou Diogo Ferreira à prova, com espetacular defesa ao angulo e, logo a seguir Przyborek também esteve muito perto de abrir o marcador, obrigando o guarda-redes do Benfica a mais uma grande intervenção.

Duas ameaças sérias que levaram Emílio Peixe a reagir e a antecipar as primeiras alterações no jogo, refrescando o ataque, com as entradas de Rodrigo Rodrigues e Anísio Cabral em detrimento de Mateus Mide e Gabriel Silva. Na mouche. Portugal marcou logo a seguir, aos 60 minutos, com intervenção direta dos dois jogadores lançados por Peixe. Um lance que começa numa arrancada de Sandro Vidigal que perde a bola, Anísio recupera e remata contra um adversário e, na recarga, Rodrigo Rodrigues atira a contar. Um lance com intervenção direta dos dois jogadores que o selecionador tinha acabado de lançar para a contenda.

Ora, numa ronda de elite curta, com apenas três jogos para cada equipa, a Polónia teve de arriscar mais na última meia-hora. Um risco que se foi transformando em desespero, à medida que os minutos corriam para o fim e em que Portugal se mostrava cada vez mais consistente, depois de novas alterações promovidas por Emílio Peixe. A Polónia nunca baixou os braços, tentou forçar no ataque, mas fez muitas faltas e acabou mesmo o jogo reduzida a dez, depois de Jakub Adkonis ter visto dois cartões amarelos num curto espaço de poucos minutos.

A melhor oportunidade voltou a ser de Portugal, já em tempo de compensação, com Anísio a destacar-se na área, mas a permitir a defesa de Jelen.

Portugal arranca, assim, esta Ronda de Elite, com três pontos, e pode dar um passo decisivo já no próximo jogo, frente à Sérvia que, também esta quarta-feira, bateu a Inglaterra por 2-0.

FICHA DO JOGO

Estádio Amélia Morais, Braga

POLÓNIA: Jelen, Synoś, Leszczyński, Ede, Wojciechowski, Sarapata, Bzdyl (Szczepaniak, 68'), Przyborek (cap.) (Smoczynski, 80'), Ciszek (Zbróg, 61'), Nowogoński (Adkonis, 68') e Pawłowski (Gieroba, 60')

Treinador: Lukasz Sosin

PORTUGAL: Diogo Ferreira (cap.), Daniel Costa, Rui Silva, Rafael Mota, José Neto, Bernardo Lima (Rafael Qintas, 80'), Eduardo Felicíssimo, Mateus Mide (Rodrigo Rodrigues, 59'), Sandro Vidigal (João Trovisco, 80'), Gabriel Silva (Anísio Cabral, 59') e Flávio Gonçalves (Miguel Figueiredo, 71')

Treinador: Emílio Peixe

Resultado ao intervalo: 0-0.

Disciplina: amarelo mostrado a Ciszek (15'), Ede (65'), Synoś (67'), Adkonis (85')

Marcadores: Rodrigo Rodrigues (60m).

Resultado final: 0-1,