Depois de ter garantido a presença no Europeu, a seleção portuguesa de sub-19 somou o terceiro triunfo no terceiro jogo da Ronda de Elite, ao bater a Croácia, por 3-0.

O selecionador do AA Roberto Martínez esteve em Barcelos a assistir à primeira parte do encontro, ainda antes de rumar à Póvoa de Varzim, onde está a seguir o duelo dos sub-21 com a Noruega.

Joaquim Milheiro promoveu oito alterações no onze e os golos lusos foram da autoria de Gustavo Sá (15m), Diego Moreira (54m) e Hugo Félix (77m).

O tento do médio do Famalicão surgiu através de um remate em vólei na área, enquanto o 2-0 chegou no segundo tempo, com Diego Moreira, do Benfica, a rematar de pé direito após uma assistência do avançado do Sporting Rodrigo Ribeiro. Hugo Félix, que no último jogo tinha apontado um bis, fechou as contas com um remate certeiro depois de ultrapassar o guardião croata.

Portugal alinhou com a seguinte equipa: Portugal: Diogo Pinto (GR), Gonçalo Esteves (Martim Marques, 62m), António Ribeiro, Gabriel Brás, David Monteiro, Samuel Justo (Dário Essugo, 84m), Nuno Félix, Sá (Mateus, 62m), Afonso Moreira (Carlos Borges, 62m), Rodrigo Ribeiro e Diego Moreira (Hugo Félix, 73m).