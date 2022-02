Benfica e Sporting ficaram, esta segunda-feira, a conhecer os adversários nos oitavos de final da Youth League.



O sorteio realizado em Nyon ditou que os encarnados vão defrontar os dinamarqueses do Midtjylland enquanto os leões têm encontro marcado com os ucranianos do Dínamo Kiev.



Os jogos dos oitavos de final estão marcados para os dias 1 e 2 de março.



O quadro completo:



Liverpool-Genk

Atlético Madrid-Real Madrid

AZ Alkmaar-Juventus

Dínamo Kiev-Sporting

Manchester United-Borussia Dortmund

Zilina-Salzburgo

PSG-Sevilha

Midtjylland-Benfica