As seleções do Uruguai e da Coreia do Sul carimbaram a presença nos quartos de final do Mundial sub-20 esta quinta-feira, após as vitórias sobre Gâmbia e Equador, respetivamente.

Os uruguaios derrotaram a Gâmbia por 1-0, graças ao golo de Anderson Duarte (65m), numa altura em que as duas equipas jogavam em inferioridade numérica.

Já os sul-coreanos, venceram o Equador por 3-2. Lee Young-Jun (11m), Bar Joon-Ho (19m) e Seok-Hyun Choi (48m) fizeram os golos dos asiáticos, enquanto Cuero (36m, penálti) e Zambrano (84m) marcaram para os sul-americanos.

Nos quartos de final, o Uruguai vai defrontar os EUA e a Coreia do Sul vai medir forças com a Nigéria.