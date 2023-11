A seleção nacional de sub-20 venceu a Noruega por 2-1, esta sexta-feira, em jogo da 5ª jornada da Elite League, que junta oito seleções europeias do escalão, disputado em Amarante.

Youssef Chermiti, com um bis (23m e 68m), apontou os golos da equipa comandada por Oceano Cruz. Henrik Skogvold (78m) fez o golo dos noruegueses, de penálti.

Com este triunfo, Portugal sobe à terceira posição da prova, com nove pontos, menos um do que a líder Itália, que defronta na próxima terça-feira, em Sassuolo, às 18h00.