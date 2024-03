Esta quinta-feira, a seleção portuguesa sub-20 recebeu e empatou frente à Chéquia, por 2-2, num jogo referente à Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa sub-20.

Depois de uma primeira parte sem golos, o intervalo acabou por mudar o ritmo de jogo e aos 48 minutos, terceiro do segundo tempo, a equipa visitante chegou ao primeiro da partida, autoria de Horsky.

Portugal reagiu, com Dinis Rodrigues, jogador dos quadros do Sp. Braga, a aparecer e a fazer o empate aos 59 minutos. A Chéquia voltou a passar para a frente do marcador, com o recém entrado Masek a marcar ao minuto 71.

O golo do empate português voltou a surgir dos pés do jovem Dinis, aos 80 minutos.

Com este resultado, Portugal está em terceiro lugar, com 10 pontos, enquanto que a Chéquia somou os primeiros pontos, mas continua em último.