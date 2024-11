A Seleção portuguesa de sub-20 empatou esta segunda-feira com a congénere checa 1-1 a contar para a Liga de Elite sub-20.

Em Barcelos, os comandados por Oceano Cruz sofreram primeiro, à passagem do minuto 45 por intermédio de Filip Spatenka. Foi preciso esperar pela última jogada do encontro para Gustavo Varela empurrar para o fundo das redes da Chéquia, numa jogada algo confusa dentro da área.

Com este resultado, Portugal mantém-se no terceiro lugar da classificação, com nove pontos em cinco jornadas. Já a Chéquia continua oitava posição, última do grupo, com apenas dois pontos.