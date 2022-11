A seleção portuguesa de sub-20 derrotou, esta terça-feira, a congénere alemã por 1-0, numa partida a contar para a Liga de Elite.



O único golo do encontro realizado no estádio GGC Arena, em Zwickau, foi marcado por Diogo Cabral a quatro minutos do final.



Lembre-se que Portugal tinha empatado a uma bola contra a Bélgica no passado sábado.